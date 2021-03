Top&Flop – Milan-Napoli, il migliore e il peggiore in campo degli azzurri

Il Napoli espugna San Siro e guadagna 3 punti fondamentali per la corsa Champions. Gli azzurri soffrono nel finale, ma portano a casa una vittoria importantissima guadagnata grazie al gol di Matteo Politano. La redazione di MondoNapoli ha individuato chi tra gli azzurri è stato il migliore e chi il peggiore.

TOP – Matteo Poltano: Decisivo. Suo il gol che ha permesso agli azzurri di portare a casa i tre punti. Un motorino con tanta benzina su quella fascia destra dove scambia molto bene con il compagno Di Lorenzo. Si inserisce perfettamente nel buco lasciato dai difensori del Milan in occasione della prima rete e non sbaglia davanti a Donnarumma.

FLOP – Dries Mertens: Assente. Non è ancora in forma e la prestazione contro il Bologna non è stata l’unica prova sottotono che il belga ha offerto nell’ultimo periodo: anche oggi contro i rossoneri non è riuscito ad entrare nel gioco e ha faticosamente alzato il baricentro della squadra. Pochissimi i palloni toccato dal numero 14 azzurro,