Tegola per Pirlo: altri due infortunati si aggiungono all’elenco

Continua anche in casa Juventus il calvario relativo agli infortuni. I tanti impegni e il poco tempo per preparare i match incide e non poco sulle condizione fisiche dei calciatori di Serie A. Il Napoli proprio nel corso dei mesi fra gennaio e febbraio ha perso diversi calciatori e gli impegni tutti ravvicinati non hanno fatto altro che complicare le cose. Stessa situazione per la Juventus, che oltre a 3 giocatori infortunati ora vede la propria lista estendersi a 5 calciatori ai box. Oltre a Demiral, Dybala e Bentancur ora anche Buffon e Ramsey entrano a far parte del club speciale che si è creato al J|Medical. Il portierone bianconero ha riscontrato una lombalgia, mentre l’ex Arsenal è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra.