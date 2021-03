E’ ormai risaputo del rapporto speciale fra Koulibaly e Ghoulam. I due, da sempre molto amici, hanno condiviso insieme momenti bellissimi come le vittorie in maglia azzurre e purtroppo anche momenti meno belli come gli infortuni dell’algerino. L’ultimo, quello di domenica scorsa, ha riaperto una ferita che sembrava rimarginata nel terzino. Bel gesto quello del senegalese, che sui social ha voluto regalare la copertina del match di questa sera proprio al compagno di reparto.