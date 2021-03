Hirving Lozano può giocare dal primo minuto già contro la Roma. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno, che spoiega come per la gara di questa sera contro il Milan Gennaro Gattuso abbia scelto la strada della cautela non convocandolo, ma ‘El Chucky‘ sta bene, anche se la cicatrice al bicipite femorale non si è ancora consolidata.