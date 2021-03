GdS – Milan-Napoli, le probabili formazioni: ancora serrato ballottaggio tra Osimhen e Mertens!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gattuso ha ancora un dubbio per la formazione da schierare contro il Milan questa sera. Infatti secondo il quotidiano l’ex tecnico del Milan è ancora indeciso sulla punta da schierare dal primo minuto. Mertens o Osimhen? Il nigeriano al momento sembra in leggero vantaggio dato che, in allenamento, è parso più pronto dal punto di vista fisico. Per il resto della formazione non dovrebbero esserci altre indecisioni, qui di seguito le probabili scelte dei due tecnici per il match di San Siro:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, T.Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.