Buona notizia per il Napoli! Il Parma passa in vantaggio contro la Roma grazie all’asse rumeno Mihaila-Man

Se il Napoli ha qualche possibilità di tornare in zona Champions League lo deve soprattutto alle non perfette stagioni delle concorrenti. Infatti gli azzurri, con ogni probabilità, alla fine del torneo dovranno fare i conti con Atalanta o Roma per strappare un posto nella massima competizione continentale. Una buona notizia per gli azzurri arriva dal Tardini con il Parma che è passato in vantaggio sull’asse rumeno Mihaila-Man. Ottima notizia per i partenopei che, dopo il Milan, affronteranno proprio i giallorossi con la squadra di Fonseca già decimata dagli infortuni e con sulle spalle le fatiche di campionato e degli ottavi di Europa League. Un occasione vitale per gli azzurri di Gennaro Gattuso che hanno il dovere di mettercela tutta per provare a tornare all’assalto della Champions League.