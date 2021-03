L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Fernando Llorente. Infatti l’ex giocatore del Napoli ha parlato ai microfoni del quotidiano della sua avventura in azzurro: “Non rinnego nulla. Al di là di tutto, è stata una bella opportunità giocare a Napoli e per il Napoli. Io spero di segnare in tutte le partite, non solo contro il Napoli. Non mi pongo limiti. Più gol realizzo, più aiuto l’ Udinese e dimostro che non ero già finito come forse pensava qualcuno”.