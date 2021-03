TuttoSport – Il Napoli si presenta a San Siro con 5 diffidati: ecco chi!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Milan e Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri si presentano al Meazza con 5 diffidati che potrebbero saltare la Roma: “La data del 7 aprile è buona per i partenopei per due ragioni. Innanzitutto perché ci sarà il tempo per recuperare completamente tutta la rosa (tranne Ghoulam che ha finito anzitempo la stagione), ma anche perché Gattuso giocherà domenica sera a Milano con cinque diffidati, Di Lorenzo, Lozano, Demme, Mario Rui e Koulibaly“.