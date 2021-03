Sassuolo-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’anticipo di Serie A tra Sassuolo e Verona, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Caputo guida l’attacco dei neroverdi. Tra le fila Veronesi panchina per Dimarco, titolare Faraoni. Entrambe le squadre reduci da uan sconfitta avranno voglia di riscattarsi per inseguire il difficile settimo posto in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.