Roma – Lozano si allena con il gruppo ma non partirà titolare!

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio alla partita di domani tra Milan e Napoli con gli azzurri che hanno ritrovato Lozano. Infatti, come riportato dal quotidiano, il messicano si è allenato con il gruppo ma non partirà titolare: “Hirving Lozano è pronto per la sfida al Milan di domani sera al Meazza. Il messicano ha svolto, infatti, l’ intera seduta con il gruppo dopo un breve lavoro personalizzato. Sicuramente al Meazza non partirà dal primo minuto ma potrà essere determinante eventualmente nella ripresa con i suoi scatti se ce ne sarà bisogno. Intanto la squadra stamattina svolgerà la rituale rifinitura e poi partirà per Milano dove domani sera sfiderà il Diavolo. Ringhio ha ampia scelta dopo aver finalmente riposato due giorni e svolto un lavoro con la settimana tipo. Era dal 6 gennaio che non riusciva a preparare bene la partita successiva visto che ogni tre giorni si andava in campo”.