Roma – Il Napoli Primavera torna in campo dopo i problemi legati al Covid. Oggi la sfida a Pescara!

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al settore giovanile del Napoli con la Primavera impegnata a Pescara. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurrini giocheranno dopo aver saltato due incontri a causa di positività nella squadra: “Il Napoli Primavera torna in campo diciassette giorni dopo. L’ultima partita giocata è stata quella casalinga nel recupero contro il Pescara, quando è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per gli azzurrini. Da lunedì la squadra è finalmente tornata ad allenarsi e domani scenderà in campo, ironia della sorte, nuovamente contro il Pescara. Il Napoli potrà contare anche su una risorsa in più, Valerio Labriola. Il centrocampista classe 2001 (fuoriquota) è stato convocato per l’ impegno di oggi della Primavera. Oggi, quindi, Cascione avrà una risorsa in più per battere il Pescara capolista e iniziare a viaggiare per centrare l’ obiettivo promozione“.