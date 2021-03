Pirlo: “Ronaldo sta bene, è normale ci siano voci dopo l’eliminazione”

Alla viglia di Cagliari-Juventus, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa Andrea Pirlo, allenatore dei bianconeri. Le parole più importanti:

“La squadra si sta riprendendo: l’uscita dalla Champions è stata una bella botta. Ieri ci siamo allenati tutti insieme, domani sarà una partita importante, ci vorrà grande orgoglio. Ronaldo? Sta bene, è normale che sia deluso da quanto successo l’altra sera. Si è allenato bene e penso che abbia recuperato per poter giocare domani sera, è normale ci siano voci dopo l’eliminazione. Lui è uno dei personaggi più importanti ed è normale che faccia parlare di lui. Se sono deluso? Quando inizi speri di vincere tutte le partite ma non è possibile: bisogna lavorare e aspettarsi che possano esserci anche sconfitte. Il nostro cammino non cambia, bisogna avere la fiducia e la consapevolezza. Noi siamo convinti di avere ancora un grande futuro davanti”.