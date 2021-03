Pellegatti: “Milan sfortunato e su Gattuso…”

Il giornalista Carlo Pellegatti nel corso della trasmissione Radio Goal ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione di Milan-Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli mi sembra recuperi diversi giocatori. Il Milan invece non ha questa fortuna perchè in attacco ha solo Leao. Per i rossoneri c’è il dispiacere di non avere almeno un altro attaccante a disposizione. Il Milan ha dimostrato di avere gioco anche a Manchester, i rossoneri stanno bene con la testa bisogna vedere se lo saranno anche con le gambe. Gattuso al Napoli? Sembrava che il rapporto con ADL fosse perfetto ma i risultati hanno minato la serenità. Quando vedi i giocatori del Napoli e il distacco dalla vetta non c’è una spiegazione. E’ giusto che il presidente si ponga dei quesiti”.