Il Mattino – Ghoulam è tornato a casa per iniziare la riabilitazione

Gli infortuni, il Covid, un rientro che auspicava una rinascita e poi la nuova batosta, rottura del legamento crociato, proprio come successo circa tre anni fa, ma all’altro ginocchio. Nessuno può immaginare la sfortuna e il travaglio, anche psicologico, che sta vivendo Faouzi Ghoulam.

Non si tratta di un infortunio che compromette la carriera, ma tuttavia ne determina l’ennesimo intralcio per chi sarebbe potuto diventare uno dei terzini più forti al mondo. L’operazione a Villa Stuart è andata bene, la squadra gli è vicino…e nel frattempo l’algerino ha fatto rientro a casa, come riportato da Il Mattino, dove ha già iniziato il suo percorso di riabilitazione.