CdS – Ibrahimovic costretto a saltare il Napoli. Lo svedese in dubbio anche per il Manchester!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’infortunio di Ibrahimovic. Infatti, come riportato dal quotidiano, lo svedese non ci sarà per il Napoli e sta tentando di recuperare per il ritorno degli ottavi di Europa League: “E sarà costretto a saltare anche il big match di domani sera contro il Napoli, una sfida che vale tanto nella corsa alla Champions League. All’ andata Zlatan giocò una delle migliori partite della stagione, e mise a segno una splendida doppietta prima di farsi male. Fu l’ inizio di una serie di infortuni che lo hanno costretto a fermarsi più volte”.