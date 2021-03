CdM – Rinvio Juve-Napoli, gli azzurri possono rivedere il programma per la settimana entrante

Dopo l’ennesimo rinvio del match contro la Juventus, il Napoli può rivedere il suo programma in vista delle sfide in trasferta con Milan e Roma. Nel caso in cui il match dello Stadium si fosse disputato mercoledì, gli azzurri avrebbero affrontato sette giorni di fuoco, invece potranno godere di un’altra settimana tipo in attesa della Roma. E’ quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea anche l’assoluta concentrazione della squadra per la gara di domani a San Siro:

“Lozano sarà convocato ma partirà dalla panchina, può invece puntare su un rientro da titolare contro la Roma. Gattuso deve sciogliere ancora gli ultimi dubbi di formazione. Ospina è in pole su Meret, così come Hysaj su Mario Rui e Bakayoko su Demme. Pronta una staffetta tra Mertens e Osimhen, e dalla scelta del centravanti titolare dipenderà il piano tattico degli azzurri”.

“Il Milan recupera Theo Hernandez e Calhanoglu, mentre non potrà contare su Bennacer e Ibrahimovic. Restano in dubbio Rebic, Romagnoli e Calabria, che soffre da tempo di pubalgia ma dovrebbe stringere i denti ancora una volta