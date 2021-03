Biasin: “Juve-Napoli? Non mi va giù il rinvio: non siamo all’oratorio!”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, per parlare del nuovo rinvio del match tra Juventus e Napoli. Le sue parole:

“Rinvio Juve-Napoli? Non mi è piaciuto per niente, per mesi si è cercato di capire quando si giocasse questa partita e ora arrivare a questa conclusione non mi piace. Due presidenti che si accordano telefonicamente e ricevono il benestare dall’alto per spostare la partita non mi piace, non perché non capisco le motivazioni, ma perché si svilisce un po’ il prodotto Serie A. Si porta la Serie A ad essere trattata come un torneo dell’oratorio e poi si crea un precedente pericolosissimo: ora chiunque può decidere di spostare in accordo con la controparte una partita. Quindi ripeto non sono molto pro rispetto a questa decisione”.