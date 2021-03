Alvino: “Domani Gattuso scioglierà i dubbi di formazione. Juve-Napoli? Grave errore della Lega, vi spiego”

Carlo Alvino, giornalista, ha fatto le sue considerazioni sul match tra Milan e Napoli, previsto per domani sera, e non solo. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss:

Su Juventus-Napoli “Penso che la Lega abbia commesso un grave errore inserendo la partita tra due trasferte per il Napoli e dando praticamente per scontata la qualificazione della Juve ai quarti di Champions League. Bisognava semplicemente attendere l’esito della partita di ritorno con il Porto per prendere una decisione definitiva evitando le polemiche”.

Sul Milan “Domani gli azzurri avranno la riunione tecnica, dopodiché si scioglieranno i dubbi di formazione. Su chi sarà l’attaccante titolare posso dire che Gattuso valuterà lo stato fisico e mentale di Mertens e Osimhen, ma la scelta definitiva dipenderà dalla partita che la squadra imposterà. Ossia, giocando di rimessa con Victor oppure basando il gioco sulla costruzione e sul palleggio con Dries”.