Sole 24 ore – Bellinazzo su Maradona: “Una vicenda che si sarebbe potuta risolvere nel 2013”

Maradona non è un’evasore fiscale. La cassazione in mattinata ha accolto il ricorso di Maradona che per anni ha dovuto subire il titolo di evasore fiscale. Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 ore, ha voluto commentare la sentenza su Twitter in maniera molto cruda: “La Cassazione (ordinanza n. 6854) nel 2021 accoglie in parte il ricorso di #Maradona nella vicenda dei pagamenti in nero all’estero effettuati dal Napoli ed estende il condono ottenuto da Alemao e Careca. Una vicenda che si sarebbe potuta risolvere nel 2013…”. Di seguito il tweet:

La Cassazione (ordinanza n. 6854) nel 2021 accoglie in parte il ricorso di #Maradona nella vicenda dei pagamenti in nero all'estero effettuati dal Napoli ed estende il condono ottenuto da Alemao e Careca. Una vicenda che si sarebbe potuta risolvere nel 2013… — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) March 11, 2021