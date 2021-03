Sconcerti: “Il Napoli si gioca la stagione. Vi svelo un aneddoto di Gianni Agnelli su Maradona”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato delle imminenti partite del Napoli alla trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. In particolare, un occhio rivolto al match di domenica contro il Milan:

“Questo è il primo di tre match importanti per il Napoli. È qui che si decide il suo campionato. Il Milan deve pensare al campionato, ma deve essere soprattutto attento a non essere avvicinato dagli altri più che all’Inter“.

Infine, una dilungazione sull’avvocato Gianni Agnelli, in particolare sul suo ben noto amore verso Diego Armando Maradona, più volte ha cercato di portarlo in bianconero, ma senza successo: “Adorava questo tipo di giocatori e fu un rammarico per lui non prenderlo”.