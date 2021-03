Rivera: “Sono tanti i ricordi delle sfide tra Milan e Napoli. Insigne può battere un mio record”

Gianni Rivera, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato della sfida tra Milan e Napoli a Il Sogno Nel Cuore, trasmissione in onda su 1 Station Radio. “I momenti più belli sono quelli in cui, col mio Milan, abbiamo vinto, sia in casa che in trasferta. Ho giocato così tante volte contro gli azzurri che faccio fatica a ricordare un momento in particolare. Abbiamo vinto tante volte, ma anche perso, questo fa parte del calcio. Ai miei tempi facevamo ottimi risultati, e tra questi anche delle vittorie al San Paolo”.

“Sui calciatori decisivi dico: un giocatore, per quanto forte sia, non può decidere nulla da solo. C’è bisogno che giochi bene tutta la squadra, è lei che vince. Poi ovviamente verrà fuori l’individualità Vincerà chi dimostrerà di avere il miglior collettivo.

“Una cosa su Insigne. Sono il calciatore che ha segnato più gol nelle sfide tra Milan e Napoli, con 8 gol. Lorenzo mi segue a ruota con 6. È l’unico che può sottrarmi questo record personale, perché ha delle ottime potenzialità sia tecnicamente che caratterialmente. Anche il tempo è dalla sua parte. Spero però che non ce la faccia, perché significherebbe segnare altri gol al mio Milan!”