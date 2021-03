Orsi: “Non mi fido del Napoli, ma ora gli assenti sono tornati”

L’ex portiere e commentatore tv Nando Orsi, ha analizzato il momento del Napoli a Canale 21 durante la trasmissione di Giochiamo d’anticipo. Ecco quanto estrapolato:

“Io non mi fido del Napoli, non ci sono scusanti, ora gli assenti stanno tornando. La squadra di Gattuso deve sfruttare la settimana di riposo che ha avuto a confronto con il Milan che ha giocato in Europa League. Tra le tre partite, forse quella contro il Milan è la più semplice, la fase difensiva è un gran problema. Puoi anche fare 5 punti tra Milan, Roma e Juve, ma poi devi vincere tante partite di fila.”