Ordine: “Juric stravolgerebbe tutto. Eviterei Spalletti. Gattuso un signore”

Franco Ordine, giornalista, ha parlato a Radio Punto Nuovo, tra gli argomenti anche Rino Gattuso: Ha rinunciato ad un anno di contratto, congedandosi da signore. All’epoca si diceva ingiustamente che il suo Milan non giocasse bene. Sotto questa spinta preparò il derby per andare in pressione sull’Inter. Prese gol subito, e da lì nacque la rottura. La proprietà ha avvertito del cambio di progetto, costituito da giovani e con ingaggio minore di 5 milioni, perciò se ne andò. Oggi rifiuterebbe di restare a Napoli”.

“Come nuovo allenatore, passare a Juric vorrebbe dire stravolgere il Napoli; Benitez è una carta già vista; Spalletti ha un temperamento particolare per una piazza come questa, lo eviterei. Punterei su Sarri, eventualmente. Milan-Napoli sarà una gara molto attesa per i rossoneri. Il Napoli, per le sue caratteristiche, è la squadra che più può colpire. Secondo me, sarà una prova che può farci capire se quello che abbiamo visto tra Roma, Verona e Manchester sono solo circostanze”.