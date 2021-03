Mirabelli: “Contento del rendimento di Kessie. Milan-Napoli? Gara imprevedibile”

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla gara tra Milan e Napoli, in programma domenica:

Mirabelli: “Ho una grande voglia di tornare, questa pausa mi è servita per documentarmi. Non conto le partite che vedo in tv, perché purtroppo non possiamo più andare allo stadio”— Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) March 12, 2021