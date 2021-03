Mesto: “Gli azzurri devono vincere con il Milan. Benitez? Ottimo allenatore ma mi auguro resti Gattuso”

Giandomenico Mesto, ex giocatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Benitez: “Stagione complicata per diversi fattori, ma nonostante tutto il Napoli lotterà per un posto in Champions fino alla fine. Milan? Gli azzurri devono vincere, ma allo stesso tempo devono fare attenzione i rossoneri hanno fatto una buona prestazione con lo United. Il Napoli però può fare la differenza e vincere. Benitez? Bellissimo il suo progetto in azzurro, ma mi auguro resti Gattuso ovvero che il Napoli faccia bene ora. Rafa però è indiscutibile grande uomo e allenatore che ha fatto benissimo a Napoli”.