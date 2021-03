Giuffredi: “Hysaj e Mario Rui possono alternarsi a sinistra. Di Lorenzo andrà agli Europei”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui ed Elseid Hysaj, ha preo parte alla diretta di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, dove ha parlato dei suoi assistiti e non solo: “Ghoulam è stato molto sfortunato, mi dispiace molto, è capitato anche a qualche mio calciatore. Conti si è rotto due volte il crociato ed è un dolore tremendo per il calciatore e chi gli sta vicino. Hysaj e Mario Rui volendo potrebbero alternarsi a sinistra, anche se l’albanese potrebbe andare a destra. Sono situazioni che valuta Gattuso. Nelle prossime tre partite il Napoli si gioca la stagione”.

“Di Lorenzo credo che andrà agli Europei. In teoria Mancini della Roma non è un terzino destro; Calabria sta disputando un buon campionato, ma Giovanni merita da anni per le sue prestazioni. Insieme a Biraghi andrà agli Europei, lo meritano”.