Giordano: “Il Napoli non mi ha convinto troppo. Il recupero di Lozano sarebbe fondamentale”

Domenica il Napoli inizierà un tour de force che sarà fondamentale per decretare le sorti riguardo la posizione finale in campionato. La sfida sarà a San Siro contro il Milan e sarà tutto tranne che una partita facile. Ne ha parlato Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli, alla trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio.



“Il Napoli nelle ultime partite ha fatto punti ma non mi ha convinto più di tanto. Per andare a vincere a Milano devi giocare la partita perfetta. Il recupero di Lozano sarebbe importante, è stato il più in forma in stagione. Mi auguro che il Napoli possa fare una super-partita ma non è semplice, anche il Milan sa che si gioca tanto”.