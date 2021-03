Galli: “Meret? Portiere italiano con più tecnica. Osimhen? Attaccante di qialità, ma il fuoriclasse azzurro è Mertens”

Giovanni Galli, ex portiere di Napoli e Milan, ha parlato della sfida di domenica tra Milan e Napoli: “Milan-Napoli? Difficile pronosticare il risultato. I rossoneri hanno trovato la squadra dopo un mese un po’ così, agli azzurri peccano continuità. Ci sono grandi elementi individuali come Zielinski, a inizio anno erano anche tra i maggiori indiziati come vincitori finali. Gattuso? Lo stimo, ma con una squadra così forte la colpa diventa anche sua. De Laurentiis? Ottimo imprenditore ma delle volte fa dei movimenti che fanno il male della squadra. Lo spogliatoio ha i suoi equilibri. Donnarumma? Un fenomeno nulla da dire. Tra due anni penso diventerà il portiere più forte a mondo. Gigio supererà anche Buffon e Neur. Meret? Il portiere deve parare non giocare con i piedi. Meret a livello tecnico è il più bravo d’Italia deve solo avere più carattere. Osimhen? Attaccante di qualità ma trovo che il vero fuoriclasse del Napoli sia Mertens. Insigne anche è fortissimo, non deve però sentirsi tutto il peso della squadra sulle spalle. Lui è l’arma in più”