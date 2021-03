Cruz: “Bellissimi ricordi a Napoli, eravamo uno spogliatoio compatto. Gol più bello? Contro il Parma”

Andrè Cruz, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per ricordare il periodo in azzurro: “Mi sono ambientato e trovato benissimo a Napoli. Resta l’amaro in bocca perché non siamo riusciti a vincere, ma d’altronde erano periodi non facili. Abbiamo lavorato bene e nella mia mente sono incisi tantissimi ricordi belli. Boskov? Faceva le cose molte semplici. Era uno spogliatoio compatto unito da amicizia. Boskov era quello che rompeva la tensione nei momenti più difficili facendo risultare tutto più facile. Gol più bello? Quello fatto a Bucci contro il Parma. Non lo dimenticherò mai”.