Atalanta-Spezia, la spunta Gasperini: doppietta Pasalic ed eurogol Muriel

Si conclude il secondo anticipo di oggi tra Atalanta e Spezia. I bergamaschi si impongono e vincono 3-1. La partita è sbloccata da Pasalic, che viene cercato e trovato da Ilicic. Raddoppia il vantaggio Muriel con una vera prodezza: una conclusione a giro che sìi va a piazzare sotto la traversa. La squadra di Gasperini sigla anche il 3-0 grazie alla doppietta di Pasalic. Per la Spezia arriva il gol di Piccoli, ex del match, ma che serve a poco visto che fissa il risultato su 3-1. Vittoria importante per l’Atalanta che trova anche morale per affrontare la sfida di ritorno in Champions contro il Real Madrid.