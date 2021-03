Ag. Koopmeiners: “Le sue buone qualità hanno incuriosito il Napoli. Siamo disposti a trattare”

Bart Baving, agente di Koopmeiners, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Perfetta la stagione di Koopmeiners. È determinato a terminare la stagione centrando gli obiettivi insieme ai suoi compagni. Ha buone qualità di gioco che hanno incuriosito diversi club, tra cui il Napoli. Il giocatore fa gola al club azzurro, anche se non ho avuto contatti con la dirigenza lo so. Gradirebbe molto fare esperienza in un campionato competitivo come la Serie A. Siamo disposti a trattare, il Napoli è un grande club. Aspettiamo però, siamo ancora a marzo con una stagione in corso. Poi si vedrà per i trasferimenti”.