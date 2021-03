Ag. Hysaj: “Futuro lontano da Napoli. Piace ad un top club francese”

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni presso Radio Punto Nuovo. Ecco quanto estrapolato:

“Hysaj resta rimane a disposizione del club ma a fine stagione le strade molto probabilmente si divideranno. Elseid piace al PSG, non c’è nulla di concreto ma confermo i colloqui con Leonardo. Se Sarri tornasse a Napoli le cose potrebbero cambiare, ma resto fermo sulla mia idea. Ghoulam è stato molto sfortunato, sono molto dispiaciuto. Anche Andrea Conti si è rotto due volte il crociato. Gattuso valuta se far giocare Hysaj o Mario Rui, anche se Elsed può giocare su entrambe le fasce. Credo che Di Lorenzo andrà agli Europei ed è giusto che ci sia competitività tra i giocatori. Purtroppo quando i risultati non arrivano è giusto che tutti vadano messi in discussione. Giuntoli ha fatto tantissime operazioni sia in entrata che in uscita e non è Mago Merlino, chi non fa non sbaglia. Ha ancora possibilità di far ricredere ADL, anche se personalmente mi auguro vada via da Napoli, voi giornalisti cercate sempre di mettere in risalto gli elementi negativi” chiosa l’agente di Hysaj.