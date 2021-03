Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “De Paul? Come dico da tempo, è un giocatore da grande squadra. Non so se potrà andare al Napoli, ma posso assicurare che ha parecchie richieste. Anche quest’anno sta facendo bene. Quindi è anche una questione di soldi. Andrà al migliore offerente”.