Tuttosport – Il Napoli valuta i profili di Dalot e Senesi

La stagione è ancora in corso ma il Napoli pensa anche al prossimo mercato estivo.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, la società starebbe già valutando alcuni profili di giovani calciatori per la stagione che verrà: i nomi in cima alla lista dei desideri, almeno per ora, sarebbero quelli di Diogo Dalot del Milan e Marcos Senesi del Feyenoord. Il primo è in prestito al Milan ma le condizioni poste dal Manchester United non sembrano corrispondere alle reali intenzioni del club rossonero, che non è al momento convinto di spendere i 20 milioni di euro per riscattare il giovane calciatore. Ha soli 22 anni, terzino destro di sicura affidabilità.

Per quanto riguarda Senesi, un sondaggio era stato fatto già nei mesi precedenti e il suo nome potrebbe tornare in voga a breve. Il suo cartellino è pari a 20 milioni di euro ed ha soli 23 anni. Il Napoli ci pensa per entrambi.