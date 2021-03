Rai – Svelato il motivo della presenza dell’agente di Insigne a Castel Volturno

Il giornalista Rai, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della S.S.C. Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto estrapolato:

“Vincenzo Pisacane, nella giornata di ieri era a Castel Volturno per accompagnare il suo collaboratore ed amico di Gattuso Bruno Cirillo. Non si è parlato di rinnovo, infatti la società ha deciso che fino a fine stagione non ci saranno nuovi incontri. E’ tutto rinviato. Lo stipendio, inoltre, dipenderà anche dalla eventuale presenza in Champions. Non escludo che la coppia italiano – Meluso possa sedere sulla panchina del Napoli. Il direttore sportivo Giuntoli ha diverse offerte, infatti Juventus, Milan e Fiorentina devono camabiare ds”