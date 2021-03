Mediaset, Martino: “Osimhen? Fondamentale nel gioco di Gattuso”

Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal: “Contro il Milan, per la prima volta ad inizio dell’anno, il Napoli si prepara alla vigilia mentre gli altri devono giocare. Questo può essere un bel vantaggio. Gattuso ha avuto tanta sfortuna. Non bisogna dimenticare i tanti infortuni. Questo non può non essere un alibi, ma fino ad un certo punto. Osimhen è fondamentale nel gioco del Napoli, il suo rientro potrà cambiare tanto”.