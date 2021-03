L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 27° giornata di Serie A

Dopo la prima parte di ottavi di Champions ed Europa League, tornano la Serie A, il fantacalcio e i nostri consigli per questo nuovo turno.

Come sempre, vi diremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti per questa nuova giornata, andando poi a formare una TOP 11.

PORTIERI

Reina – Tra i migliori per questa giornata non può che esserci Pepe Reina, che con la sua Lazio affronterà il Crotone. La squadra calabrese viene da un buon 4-2 contro il Torino, ma contro i biancocelesti non sarà così facile e Reina vuole portare un clean sheet che manca da circa tre settimane.

Musso – L’Udinese è in un buon momento e ora avrà una partita difficile contro il Genoa. Musso, però, è sempre consigliato: nelle ultime tre partite ha subito una sola rete e sta contribuendo in maniera decisiva ai risultati dei friulani.

Sportiello – Ballottaggio a Bergamo tra i pali, con Sportiello preferito a Gollini per ora, forse anche in vista della prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid. Se li avete entrambi, state tranquilli, potete schierare uno coprendovi con l’altro in vista della sfida abbordabile contro lo Spezia. Anche se avete solo Sportiello, e siete coperti, potete schierare il portiere italiano.

DIFENSORI

Nuytinck – Continua la straordinaria stagione del difensore dell’Udinese, soprannominato ormai “mister 6.5”. Ora arriva una sfida importante come quella contro il Genoa e non va lasciato fuori.

Karsdorp – In Parma-Roma sarà fondamentale la spinta dell’olandese a destra, potrà fare male e portare altri bonus. Il Parma soffre e prende ancora troppi gol, sarà una spina nel fianco.

Criscito – I bonus torneranno anche per Domenico Criscito, che non vive una stagione brillante ma che, se titolare, va comunque schierato sempre al fantacalcio.

Romero – Il difensore dell’Atalanta continua la sua grande stagione e, contro lo Spezia, sarà nuovamente titolare. Va schierato, perché è una garanzia di buoni voti e spesso partecipa anche alle manovre offensive della Dea.

Martinez Quarta – Il trio viola (Milenkovic, Pezzella, Quarta) è tutto consigliato. Tra di loro, per questa giornata, diamo un occhio di riguardo al talento argentino che sta crescendo molto, trovando continuità in campo grazie a Prandelli. Contro il Bnevento potrà essere un’altra gara per mettersi bene in mostra.

CENTROCAMPISTI

Freuler – Il centrocampista dell’Atalanta è uno dei migliori nel suo ruolo, fantacalcisticamente parlando, soprattutto per i buoni voti che puntualmente riesce a regalare. Contro lo Spezia, una partita sulla carta agevole, potrebbe anche regalare qualche bonus dato che lo svizzero, ormai, è già da un po’ di tempo che manca all’appello.

Eriksen – Con Vidal ai box, toccherà nuovamente all’ex Tottenham guidare il centrocampo nerazzurro di Antonio Conte. Il talento danese, ha collezionato una serie di ottimi voti nelle ultime uscite, motivo per il quale può ripetersi anche con un Torino in tremenda difficoltà. Eriksen batte tutti i calci piazzati, quindi occhio ad eventuali bonus.

Soriano – Il trequartista del Bologna sta vivendo, probabilmente, la sua miglior stagione da quando milita nel campionato italiano. Già solo per questo motivo andrebbe schierato sempre, se poi la squadra di Mihajlovic affronta la Sampdoria è impossibile da non mettere.

Candreva – L’esterno della Sampdoria è una delle stelle della squadra di Ranieri. Giocheranno contro il Bologna ed è per questo che si prospetta una partita con molti goal e diversi colpi di scena. Anche l’ex Lazio, così come Freuler, non porta bonus da un po’ ed è per questo che consigliamo assolutamente di schierarlo.

Zajc – Dopo l’arrivo di Ballardini, anche Miha Zajc è parso un giocatore completamente ritrovato. La mezzala della squadra ligure ha messo a segno due goal e diversi assist dall’approdo del nuovo allenatore. Contro l’Udinese ha ancora un’altra possibilità di far bene considerando che il Genoa deve riscattarsi dopo la sconfitta con la Roma.

ATTACCANTI

Berardi – Una giornata senza gol per Domenico Berardi, ma ora è il momento di tornare a far sognare. L’esterno del Sassuolo dopo la splendida partita contro il Napoli nell’infrasettimanale si è reso protagonista di una prestazione piuttosto opaca il turno scorso sul campo dell’Udinese. Ora per lui e i nero-verdi arriva il Verona squadra ostica si ma con qualche problema nelle ultime gare; può essere l’occasione giusta.



Correa – Vuole riprendersi la Lazio il ‘Tucu’ e ora può essere il suo momento. Domani aprirà la giornata di Fantacalcio insieme alla sua Lazio nell’anticipo contro il Crotone fanalino di coda. Per ora resta ancora in ballottaggio la sua presenza, ma è avanti nella staffetta con Caicedo e tutto converge a suo favore.

Gaich– Un gol nell’ultima giornata e l’esplosività di Adolfo Gaich è finalmente fuoriuscita. L’attaccante del Benevento ha messo in campo le doti che già gli appassionati del futbol argentino avevano apprezzato ai tempi del San Lorenzo, ma ora ce ne è per tutti



Keita– Gol. Questa la parola d’ordine che d’ora in poi dovrà stamparsi nella mente Keita Baldé. L’attaccante della Samp ha sin ora affrontato una stagione a singhiozzi, tante prove altalenanti ma anche qualche gol in bisaccia, 5 per la precisione. Per lui una fanta-media che si aggira fra il 6 e il 7, ma contro il Bologna è il momento di sfatare questo tabù.

Morata – Una prestazione da cancellare in Champions ma con la voglia di continuare a fare bene in campionato e seguire la scia del gol. Per Alvaro Morata è arrivata l’ora della verità e deve dimostrare continuità e tenacia per provare la volata finale verso lo scudetto ma soprattutto provare a ribaltare le sorti al fantacalcio per i suo fantallentori.

TOP 11