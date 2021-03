Bruno Cirillo, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’attuale situazione in casa Napoli. Infatti l’ex calciatore ha fatto visita a Gattuso a Castel Volturno: “Oggi sono andato a Castel Volturno. Non vedevo Rino da molto tempo ed abbiamo parlato. Gattuso è molto sereno e tranquillo. Rino e i ragazzi sanno che dovranno dare il massimo per qualificarsi alla prossima Champions League. Il gruppo è molto unito con la testa al trittico infernale della prossima settimana”.