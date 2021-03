Il Mattino – Mertens non è al meglio, chance per Osimhen da titolare

Victor Osimhen potrebbe partire titolare contro il Milan.

Come infatti è stato analizzato dall’edizione de Il Mattino, il calciatore è entrato davvero bene contro il Bologna e potrebbe giocarsi le sue carte già dall’inizio contro i rossoneri. Il nigeriano sarebbe candidato a sostituire Dries Mertens nel ruolo di prima punta, magari anche per consentire al belga di rifiatare in un periodo colmo di partite come quello che dovrà affrontare il Napoli. Il nigeriano avrà la possibilità di avere più tempo per incidere.

Ci sono dunque ottime possibilità che nel ballottaggio tra Mertens ed Osimhen possa spuntarla il secondo, ma fino a domenica rimane tutto molto aperto per decretare il sicuro titolare.