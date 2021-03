Il Mattino – La squadra ha chiamato Ghoulam in questo momento difficile

Faouzi Ghoulam è stato inondato dall’affetto di tutti i suoi compagni di squadra in questi giorni.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, la squadra intera ha dimostrato la sua vicinanza al calciatore algerino fin dal primo momento: l’algerino è stato davvero sfortunato, dopo annate in cui ha faticato per riprendere il suo vecchio stato di forma sia mentale che psicologico. Può ritenersi fortunato, però, ad avere tali compagni di squadra, sempre pronti a manifestare il proprio affetto nei confronti di chi ama Napoli ormai da diverso tempo. Il calcio è anche oltre e lo si vede in questi piccoli gesti.

Ci auguriamo tutti che Ghoulam possa ritornare al più presto, sia a sorridere che a palleggiare con i suoi compagni prima in allenamento e poi in campo. Più forte di prima.