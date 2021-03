GdS – Super settimana per il Napoli, tre match per rilanciarsi! Questi i motivi per far bene

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui prossimi appuntamenti del Napoli. Un tour de force non da poco per gli uomini di Gattuso che si ritrovano, in una sola settimana, a dover affrontare tre tremende trasferte. Milan, Juventus e Roma sono una bella occasione per rilanciarsi in zona Champions ma in caso di risultati negativi potrebbero far sprofondare gli azzurri sempre più in basso in classifica. Le ultime sfide non fanno ben presagire ma gli ultimi recuperi potrebbero dare qualcosa in più alla squadra partenopea. Osimhen potrebbe già partire dal primo minuto, Lozano è al rientro in squadra e, con ogni probabilità, partirà dalla panchina già nella sfida col Milan. Diversi fattori influiscono sul Napoli attuale, il destino degli azzurri può essere deciso già nelle prossime tre partite.