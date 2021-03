Europa League – La Roma vince e convince contro lo Shakhtar

La Roma si impone sullo Shakhtar Donetsk con il risultato di 3-0. I giallorossi convincono con una grande prestazione macchiata solamente dall’infortunio di Mkhitaryan. Le condizioni dell’armeno saranno valutate romani. Per i giallorossi hanno segnato nel primo tempo Pellegrini, in splendida forma, e nel secondo tempo nel giro di pochi minuti El Shaarawy e Mancini. Nella prossima giornata di serie A i giallorossi giocheranno a Parma e domenica prossima invece ci sarà Roma-Napoli, sfida importantissima o decisiva per la Champions League.