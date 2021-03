Entourage Lozano: “Convocato contro il Milan? Vi spiego. Ha sofferto per un motivo”

Membro dell’entourage di Lozano, Rodrigo Obregon, suocero del messicano, ha rilasciato alcune dichiarazioni presso Minutidirecupero.it:

“Lozano sarà tra i convocati e credo che avrà la possibilità di scendere in campo per qualche minuto. E’ molto entusiasta e il suo ritorno deve essere graduale. Contro il Milan non giocherà sicuramente per 90 minuti. Al tempo d’oggi è molto maturato sia come uomo che come calciatore e un tempo fa si sarebbe fatto trasportare dall’entusiasmo. Ha sofferto molto in questo periodo perché era uno dei suoi momenti più positivi e si è dovuto fermare a causa di un infortunio. Si metterà in contatto con i medici per stabilire il suo definitivo rientro in campo. Vi posso garantire che dal punto di vista psicologico il calciatore è prontissimo, dobbiamo solo sperare che anche dal punto di vista fisico sarà pronto”.