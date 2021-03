Dalla Svezia: “Hamsik, anche se non più giovanissimo, può dire la sua”

In Svezia si parla tanto di Marek Hamsik, ex capitano azzurro, approdato al Goteborg. Jesper Blomqvist, ex giocatore del Goteborg e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tuttomercatoweb“:

“A mio parere, Hamsik è il più grande nome che abbia mai giocato qui in Svezia. Nonostante l’età non giovanissima ha ancora qualcosa da dire. Gli aspetta una tifoseria molto calda, pronta a starti accanto nei momenti belli ma allo stesso tempo quando tutto va male spesso si agisce con modi poco intelligenti. Non so se lui è abituato ai campi artificiali, dovrà adattarsi anche ai compagni di squadra”