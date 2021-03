A seguito di gravi complicazioni riscontrate sul territorio italiano, dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, l’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha deciso di sospendere, in via precauzionale, l’utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale. Inoltre si riserva di prendere provvedimenti, in caso di estrema necessità, rimanendo in stretto contatto con l’EMA (Agenzia del Farmaco Europea).

Lo rende noto la Redazione Ansa.