CorrMezz – Osimhen e Lozano sono una garanzia per Gattuso

Gattuso potrà contare a breve sul ritorno della coppia Osimhen-Lozano per il reparto offensivo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, i due calciatori rappresentano oggi due pedini davvero importanti per il finale di stagione che il Napoli dovrà affrontare: il nigeriano e il messicano si adattano molto bene alle caratteristiche dell’uno e dell’altro. Servono i loro goal contro le tre big che sfideranno le maglie azzurre nel giro infernale di soli sette giorni effettivi. L’ex attaccante del Lille ha dimostrato contro il Bologna che può essere un’arma letale soprattutto a partita in corso in questo momento.

Gattuso può essere indubbiamente fiducioso, anche se i due potrebbero partire entrambi dalla panchina contro il Milan per poi magari finire nella mischia nell’ultima mezz’ora del match.