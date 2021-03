CorrMezz – Diversi nomi per il cambio panchina: da Fonseca a Juric

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha provato ad analizzare i profili per il dopo Gattuso.

Come riportato dal quotidiano, dunque, i tanti nomi che potrebbero sedersi sulla panchina azzurra saranno da valutare ampiamente. Gattuso dovrà lavorare fino a fine stagione e nel migliore dei modi, per contribuire a far crescere questo Napoli e farlo tornare nell’Europa dei grandi dopo un anno di Europa League. Il totonomi è davvero lungo e comprendo allenatori del calibro di Sarri, Fonsenca, Juric e della promessa Italiano. Nulla è scontato ed ognuno potrebbe dire la sua. Ognuno di loro ha un proprio schema di gioco e questo implicherebbe una rivoluzione.

Il tecnico al momento è Gattuso e sta a lui portare avanti questa barca nel migliore dei modi. A giugno sarà separazione.