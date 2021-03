Nicolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazione a Radio Kiss Kiss Napoli: “Se dovesse partire Koulibaly, Senesi potrebbe essere una buona alternativa. E’ cresciuto tanto. Penso che Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero andare via in estate. Soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti. Qualche anno fa si arrivò a valutare Koulibaly oltre i 100 milioni. Ora non credo si potrebbe più arrivare a quelle cifre. Penso che Fabiàn andrà all’Atletico Madrd”.