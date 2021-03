Boniek: “Zielinski tra i migliori in Europa! Pronto per un top club”

Il presidente della Federazione Polacca Zibi Boniek è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”, per esaltare il gioiello polacco del Napoli Piotr Zielinski. Di seguito le dichiarazioni rilasciate:

“Zielinski è tra i 5 migliori centrocampisti in Europa. Riesce sempre a ricevere la palla, si smarca con una facilità disarmante. Con un pò di cattiveria sarebbe devastante, ma rimane un fuoriclasse. E’ pronto per giocare in un top club come il Barcellona. Il Napoli è una grande squadra, può giocarsela con chiunque“.