Salvatore Aronica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “In queste tre partite il Napoli si gioca una parte molto importante della stagione. In particolare: prestigio, orgoglio e obiettivi. Penso che la partita più semplice sarà proprio quella contro la Juventus. I bianconeri non stanno vivendo un buon momento, il Napoli può trovare i tre punti”.